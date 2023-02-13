كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية اليوم (الاثنين) عن قيام مليشيا الحوثي بحفر قناتين بحريتين في ساحل البحر الأحمر جنوب الحديدة، مؤكداً أن القناتين هدفهما تهديد الملاحة الدولية.

وقال الإعلام العسكري: «مليشيا الحوثي الإرهابية تحفر قناتين بحريتين في ساحل البحر الأحمر جنوب الحديدة، ضمن مخططاتها الرامية لاستهداف الملاحة الدولية»، مبيناً أن القناتين بطول 210 أمتار وعرض 20 مترا وعمق 10 أمتار في ساحل مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأوضح أن القناة الأولى تمتد من البحر إلى وسط المزارع الكثيفة في منطقة الفازة الإستراتيجية، والثانية إلى وسط مزارع منطقة المجيلس، لافتاً إلى أن إنشاء القناتين هدفه استخدام الزوارق الصغيرة في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر مستغلة القدرة على التخفي والتموية التي توفرها كثافة مزارع النخيل.