كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن أهم أعراض تضييق الشرايين التاجية.

وقال خالد النمر: من أهم أعراض تضيق الشرايين التاجية:ألم شديد بين الثديين عند بذل المجهود (مشي،طلوع درج..الخ) ويخف تدريجياً عند التوقف.