كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن أهم أعراض تضييق الشرايين التاجية.
وقال خالد النمر: من أهم أعراض تضيق الشرايين التاجية:ألم شديد بين الثديين عند بذل المجهود (مشي،طلوع درج..الخ) ويخف تدريجياً عند التوقف.
كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن أهم أعراض تضييق الشرايين التاجية.
وقال خالد النمر: من أهم أعراض تضيق الشرايين التاجية:ألم شديد بين الثديين عند بذل المجهود (مشي،طلوع درج..الخ) ويخف تدريجياً عند التوقف.
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