قال المهندس عبدالرحمن بن محمد الأحيدب، مدرب الإنتاجية والتخطيط الشخصي، إن المشاعر هي المحرك الأساسي للشخص، والفكرة التي لا تحرك المشاعر ليس لها قيمة، ولن ينتج عنها سلوك.

وأوضح عبدالرحمن بن محمد الأحيدب: من المهم جداً أن يعي كل شخص متى تتفاعل مشاعره، مبينا أن أصل السلوك مشاعر.

وأشار:”القناعات لا تفعل شيء أمام المشاعر، والسلوك يتأثر بالمشاعر”.

ولفت: إذا تحكمت في مشاعرك تستطيع التحكم في سلوكك تجاه الآخرين.. والتحكم في المشاعر يمكن التدريب عليه.

وتابع: الوعي بالمشاعر يؤدي إلى “الطمأنينة الداخلية”.. والفرد يعيش في دوائر الاهتمام، والتأثير، والتحكم.

كيفية التعامل مع الاستفزاز…

م.عبدالرحمن الأحيدب: إذا تحكمت في مشاعرك تستطيع التحكم في سلوكك تجاه الآخرين.. والتحكم في المشاعر يمكن التدريب عليه #عبدالرحمن_الأحيدب_في_الصورة @almodifer@almodifershow pic.twitter.com/JTLrXx7a7D — في الصورة (@almodifershow) February 13, 2023