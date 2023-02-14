قال المهندس عبدالرحمن بن محمد الأحيدب، مدرب الإنتاجية والتخطيط الشخصي، إن المشاعر هي المحرك الأساسي للشخص، والفكرة التي لا تحرك المشاعر ليس لها قيمة، ولن ينتج عنها سلوك.
وأوضح عبدالرحمن بن محمد الأحيدب: من المهم جداً أن يعي كل شخص متى تتفاعل مشاعره، مبينا أن أصل السلوك مشاعر.
وأشار:”القناعات لا تفعل شيء أمام المشاعر، والسلوك يتأثر بالمشاعر”.
ولفت: إذا تحكمت في مشاعرك تستطيع التحكم في سلوكك تجاه الآخرين.. والتحكم في المشاعر يمكن التدريب عليه.
وتابع: الوعي بالمشاعر يؤدي إلى “الطمأنينة الداخلية”.. والفرد يعيش في دوائر الاهتمام، والتأثير، والتحكم.
م.عبدالرحمن الأحيدب: الوعي بالمشاعر يؤدي إلى "الطمأنينة الداخلية".. والفرد يعيش في دوائر "الاهتمام، والتأثير، والتحكم"#عبدالرحمن_الأحيدب_في_الصورة @almodifer@almodifershow pic.twitter.com/pGbkAQy8bY
— في الصورة (@almodifershow) February 13, 2023
كيفية التعامل مع الاستفزاز…
م.عبدالرحمن الأحيدب: إذا تحكمت في مشاعرك تستطيع التحكم في سلوكك تجاه الآخرين.. والتحكم في المشاعر يمكن التدريب عليه #عبدالرحمن_الأحيدب_في_الصورة @almodifer@almodifershow pic.twitter.com/JTLrXx7a7D
— في الصورة (@almodifershow) February 13, 2023
م.عبدالرحمن الأحيدب: القناعات لا تفعل شيء أمام المشاعر، والسلوك يتأثر بالمشاعر #عبدالرحمن_الأحيدب_في_الصورة @almodifer@almodifershow pic.twitter.com/gAqAHRpM25
— في الصورة (@almodifershow) February 13, 2023
م.عبدالرحمن الأحيدب: من المهم جداً أن يعي كل شخص متى تتفاعل مشاعره.. وأصل السلوك مشاعر#عبدالرحمن_الأحيدب_في_الصورة @almodifer@almodifershow pic.twitter.com/QNW3RZg3hB
— في الصورة (@almodifershow) February 13, 2023
فكرة، مشاعر، سلوك..
م.عبدالرحمن الأحيدب: المشاعر هي المحرك الأساسي للشخص، والفكرة التي لا تحرك المشاعر ليس لها قيمة، ولن ينتج عنها سلوك#عبدالرحمن_الأحيدب_في_الصورة @almodifer@almodifershow pic.twitter.com/i9KOyP1hyI
— في الصورة (@almodifershow) February 13, 2023
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