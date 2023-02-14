كشف مدرب الإنتاجية والتخطيط الشخصي، المهندس عبدالرحمن بن محمد الأحيدب، عن 7 محاور لقياس مستوى الرضا في حياة الإنسان.

وقال عبدالرحمن الأحيدب: مستوى الرضا عن الحياة يتوقف على 7 محاور ومنها”المال والوظيفة، ثم الجانب العائلي، والاجتماعي، والثقافي والتعليمي، والصحي، والديني، والشخصي، الذي يضم الترفيه والمواهب والتطوير الشخصي، وغيره”.

وتابع أن قيادة الحياة تشبه قيادة السيارة التي تحتاج للنظافة والصيانة باستمرار.