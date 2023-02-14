أزاحت شركة “آبل” الأمريكية، الستار عن تحديث جديد لنظام iOS المشغل لهواتف أيفون الشهيرة.

ويشمل التحديث الذي يحمل رقم 16.3.1، إصلاحات لأداء “آي كلاود”، والخدمة الصوتية “سيري”، بالإضافة إلى تحسينات في أعطال موديلات أيفون 14، وأيفون 14 برو.

ويتم عمل التحديث على كافة أجهزة أيفون القادرة على تشغيل iOS 16، بما يشمل إصدارات أيفون 8 وما أعلى، ويمكن تحميله من خلال التوجه إلى الإعدادات، واختيار “عام”، ثم اختيار تحديث البرنامج.

ويوفر التحديث إصلاح بعض إعدادات “آي كلاود”، والتي قد لا تظهر بشكل صحيح في حالات الاستخدام المكثف من التطبيقات للخدمة السحابية، كما يعمل على إصلاح الأعطال التي تعاني منها هواتف أيفون 14، وأيفون 14 برو.