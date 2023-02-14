أكد الناقد الرياضي منار شاهين أن هناك أشخاص يروجون لمقولة أن ظلم الهلال عدالة.

وقال شاهين :” هناك فكرة مظلمة للأسف في عقول البعض، فكلما ظلم الهلال وكلما لم تتحقق العدالة له فيقولون أن هذا عدل في سماء وساحة الكرة السعودية وخصوصاً بشأن موضوع تأجيل مباراة الفيحاء”.

وأضاف ” لكن من يكون داخل المشهد الهلالي يجد أن الهلال خلال الفترة من ٤ فبراير ل١١ فبراير لعب ثلاث مباريات صعبة مع بطل أفريقيا وبطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا والعالم”.