أوصى خبراء تغذية أن تكون وجبة الإفطار صحية، وشددوا التحذير من بعض الخيارات الصحية عند تناولها على معدة فارغة من بينها الموز، الذي يعرف بأنه غني بالمعادن والفيتامينات والألياف، والذي يعتمده الكثيرون كوجبة فطور في الصباح.

وأكد الخبراء أن تناول الموز على معدة فارغة يمكن أن يخل بالتوازن الحمضي القاعدي ويسبب المزيد من المشكلات.

وأفادت ناتالي كوموفا، الخبيرة في قسم اللياقة البدنية في JustCBD، بأن الموز يعد مصدرًا مهمًا للماغنيسيوم والبوتاسيوم”، لافتة أن هذه المعادن لها مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن تناولها على معدة فارغة هو أول شيء في الصباح يمكن أن يضر بصحتك.