أكدت المفوضة الخاصة لدى الخارجية الألمانية لسياسة المناخ جينيفر مورجان⁩ أن ألمانيا مهتمة بالتعاون مع المملكة في المجالات المتعلقة بـ “الهيدروجين الأخضر”.

وقالت مورجان :” نحن نبحث أيضا بعناية عن كيفية وضع المملكة خطط لتحقيق هذا الهدف الصافي صفر، وكان ذلك أحد زيارتنا للمملكة. وسمعت عن الكثير من الخطط الرائعة”.

وأضافت” باعتقادي عند التنقل من دولة لأخرى ومعرفة الأهداف لهذه الدولة ورؤية النتيجة التي وصلوا لها فهو مانبحث عنه بعناية ودقة كيف للمملكة أن تلعب هذا الدور في العالم حالياً”