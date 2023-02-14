أكد نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة محمد العتيق على جهود المملكة لتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة.

وقال العتيق:” صادقت المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري وذلك إيمانا منها بأهمية بتعزيز الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة واحترام كرامتهم المتأصلة”.

وأضاف ” أسفرت رؤية المملكة عن برامج ومشاريع متعددة شملت كافة الفئات المجتمعية وخاصة الأقل حظا وساهمت في تحسين مستويات المعيشة ومختلف الخدمات المقدمة لمختلف أطياف المجتمع “.

فيديو | نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة محمد العتيق: نؤكد على جهود المملكة لتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة #الإخبارية pic.twitter.com/hhf1BxaeYE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 14, 2023