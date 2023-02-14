كشفت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: منسق موارد بشرية (الرياض)، وكيل أول عمليات المبيعات (جدة).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الخطوط الجوية القطرية