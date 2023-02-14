جلد النصراوي حامد الضبعان المعروف بمنشد العرب بعض إعلاميي النصر، حيث وصفهم بالمسترزقة المصلحجية والأغبياء.

وقال الضبعان :” كل نادي رياضي على مستوى العالم له إعلام يدافع عنه ويعالج أخطائه ويطالب بحقوقه بيكون إعلام راقي”

وأضاف ” لكن حنا جمهور النصر بلانا الله ببعض الإعلاميين علة المستعلة، مايفهمون، أغبياء، مصلحجية، ما همهم مصلحة النصر أو فوزه ولكن همهم إن الهلال يتعثر”

وتابع ” أنا الآن بعمري من أقدم النصراويين لكن أقسم بالله إني اتفشل حين أشوف كتابات بعض إعلاميي النصر إعلام يفشل ويقسم الوجه حتى مايعرفون يطقطقون يبي يجارون بعض إعلاميين الأندية اللي تطقطق، طيب طقطق على شئ يستاهل لكن تحاول تطقطق الهلال وتنتقص عليه لأنه خسر من ريال مدريد بنهائي كأس العالم للأندية ”

واستطرد” يا جمهور النصر أنتم جمهور عظيم لا تنساقون وراء هؤلاء الحثالة اللي يسترزقون بإسم النصر وهم لا يهمهم فوز النصر ولا يؤثر عليهم هزيمة النصر أهم شيء عندهم إن الهلال يتعثر “.