بالفيديو.. طيار يروي تجربة شخصية مع الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية

تحدث اللواء طيار ركن فهد العطاوي، عن تفاصيل تجربته الشخصية مع الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية أثناء قيادته الطائرة .

وقال العطاوي خلال لقائه على برنامج ” ياهلا” :” دائما قبل أن نخرج بالطائرات نرى في جدول العمليات من طلع قبلنا ومن عليه الدور ركوب الطائرة، ومن عليه أن يشارك وهكذا، وكنا في منطقة التدريب وعلينا الطلوع للقتال التكنيكي، ثم نعود مرة أخرى لمنطقة التدريب .”

وأضاف: “خرجنا في منطقة التدريب، حيث كان هناك قتال تكتيكي ليلي وتقاتلنا أكثر من مرة، وأنا عائد إلى منطقتي، وخميس مشيط أمامي كنت أرى طائرة يتم تزويدها بالوقود، وكنت أراها بالعين المُجردة، وهنا تحدثت إلى اللواء ناصر”.

وتابع: “أخبرت ناصر أن الطائرة أمامي، حيث تحدث مع الردار الأرضي، فأنا أرى أنها طائرة وكان يجب أن أتحقق منها لأن طائراتنا تدريبية وليست مُسلحة، وكنت حينها على ارتفاع 20 ألف قدما، وحينما توجهت إليها رأتني، حيث كانت على يميني”.

وأفاد العطاوي بأن هذا الكائن كان عبارة عن طائرة لها أربع مراوح وأجنحة كبيرة جِدًّا ولمبات أحمر وأخضر وأبيض، وفي نهاية المحرك يخرج منها لهب لونه أبيض وأصفر طويل، والطائرات اَلْمُقَاتِلَة لهبها أبيض وأزرق.

وأشار إلى أنه تعمد أن يُزيد الارتفاع حيث كانت تصعد معه كلما صعد لأعلى حيث وصل لـ 36 ألف قدم، وحينها كان يشعر بهذا الكيان لأول مرة، وتقاتل معه ثم تركه وذهب وتقاتل مع أخرين الغريب أنه لم يسقط فهو كان كائنا غريبًا

واختتم حديثه قائلاً:” أنها لم تكن طائرة بل كانت أجسام غير معروفة، خاصة أنها إذا أرسلت بغرض التجسس لن تظهر نفسها وتتقاتل بهذا الشكل، مؤكدًا أنها الرحلة الوحيدة التي سجل فيها كل ساعات الطيران.