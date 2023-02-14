أعلنت السلطات الحكومية اليمنية، في العاصمة المؤقتة عدن، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين تورطا في قضيتي قتل ارتكباها بحق مدنيين، قبل أعوام.

ونفذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليهما، في مدينة “الحسوة” شمال غرب عدن، بعد تلاوة رئيس نيابة شمال عدن، القاضي يحيى ناصر الشعيبي، وثيقة تنفيذ الحكم ومصادقة رئاسة الجمهورية، وبحضور المئات من المواطنين وأولياء الدم.

وكان قد نفذ حكم الإعدام بحق قاتل فتاة في منتصف عقدها الثاني، حيث قام الجاني بدفنها في ساحة منزله المجاور لمنزل أسرة الفتاة بمدينة التواهي.

وترجع جريمة المحكوم عليه الأول إلى التاسع من أغسطس 2020 (قضية رقم 36 لعام 2020)، حين أقدم الجاني على قتل زوجة عمه، وطفلتيها البالغتين من العمر 10 أعوام وعاما واحدا، ذبحًا، فضلًا عن طعن عمه بالسكين في عدن، بينما الثاني قتل أحد الأشخاص.