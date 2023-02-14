شارك فوميو إيواي، سفير ‎اليابان لدى ‎المملكة ⁦‎ في أداء “العرضة” أثناء زيارته لحائل؛ لحضور أمسية أقامها المهندس عماد بن عيد الصبحي، وكيل إمارة حائل للشؤون التنموية

ونشر السفير الياباني مقطع فيديو لمشاركته في العرضة على حسابه الشخصي في تويتر، وعلّق قائلاً:” كنت مدعوًا ليلة البارحة لأمسية أقامها المهندس عماد بن عيد الصبحي، وكيل إمارة حائل للشؤون التنموية مشكورًا. “

وأضاف:” استمتعت بمشاهدة عروض الفنون الشعبية والمشاركة فيها، ولمست كرم أهل حائل مع ضيوفهم.”