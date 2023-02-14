أعلن الجيش اليمني ضبط شحنة كبيرة من مادة الحشيش المخدر، في محافظة مأرب، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية .

وقال قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب العميد سليم السياغي، إن “النقاط الأمنية في مداخل المحافظة ضبطت ثلاثة متهمين هم سائقو المركبات التي ضبطت عليها كميات الحشيش المخدر، وسيتم إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية بعد استكمال إجراءات التحقيق، لينالوا جزاءهم الرادع”.

وأضاف أن الشحنة التي تقدر بنحو 320 كلغ، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي بصنعاء، وتم إخفاؤها بطريقة احترافية في شاحنة نقل بضائع، وتعد ثالث شحنة حشيش مهربة للحوثيين، يتم ضبطها في أقل من 10 أيام.

وكان تقرير تقرير حقوقي، أفاد أن ميليشيا الحوثي حولت اليمن إلى سوق مفتوح للمخدرات، ومقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المجرمة قانونيا، بهدف الإثراء السريع.

وأوضح التقرير أن اليمن منذ بداية انقلاب الحوثي باتت سوقا رائجة للكثير من السلع غير المرخصة والمنشطات والمخدرات بأنواعها بشكل ملفت وبطريقة غير معهودة مؤكداً أن إيران هي البؤرة الأساسية ومستنقع تهريب المخدرات الأساسي للميليشيات الحوثية الإرهابية.