كشفت السلطات في ولاية ميشيغان الأمريكية ووسائل إعلام محلية هناك، أن إطلاق نار وقع في “جامعة ولاية ميشيغان”، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل ووقوع 5 إصابات.

وانتشرت الشرطة بالحرم الجامعي الرئيسي في إيست لانسينج بحثا عن مشتبه به الذي لاذ بالفرار بعد الحادث، بينما ذكرت شرطة “جامعة ولاية ميشيغان” في تغريدة “لدينا ثلاث وفيات مؤكّدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى”.

وبثت الشرطة صور المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة، فيما فتح المشتبه به النار بعيد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار.

وقال قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة كريس روزمان، أن عددًا من الجرحى في حال حرجة، فضلًا عن حدوث 3 وفيات مؤكدة على الأقل في الحرم الجامعي.