قامت بلدة فاماغوستا في شمال قبرص، بدفن رفات صغارها الـ 24 الذين قضوا في تركيا، جراء زلزال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن سافروا للمشاركة في بطولة مدرسية بكرة الطائرة.

ودُفن المشيعون إلى جانب الصغار و10 آخرين من المعلمين والآباء الذين رافقوا الأطفال إلى مدينة أديامان جنوب شرق تركيا.

وتحدثت المعلمة الوحيدة الناجية مع 3 من أولياء الأمور، عن لحظات الرعب والهلع التي عاشتها، وقالت بصوت مرتجف:” إنها توقعت أن ترى جميع أعضاء الفريق في الخارج بعد أن انتشلتها فرق الإنقاذ من تحت ركام الفندق.

وأضافت والدموع والدموع تملأ عينيها: “لم أجد الصغار ولا طفلتي حتى التي قتلت هناك، ولم تنتشل إلا بعد 6 أيام على الكارثة”، لافتة أنها لم تستوعب ما جرى، فقد ملأت الرمال وجهها فجأة.

يُذكر أن الفريق التابع لكلية المعارف التركية في فاماغوستا في شمال قبرص الخاضع لسيطرة القبارصة الأتراك، سافر إلى أديامان للمشاركة في مباراة مع مدربيهم وأولياء أمورهم.