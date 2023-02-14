لقي شاب مصرعه علي يد شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية في منطقة المطرية، بالعاصمة المصرية.

وتفصيلاً، قُتل شاب على يد شقيق زوجته الذي كان يقطن بنفس العقار في منطقة المطرية بالقاهرة، بسبب كلب كان يزعج الجيران.

وقال شقيق المجني عليه :” أن المتهم قتل شقيقه بطلق ناري في رقبته أودى بحياته في الحال؛ بسبب خلافات استدعت على إثرها زوجة المجني عليه شقيقها فتشاجر مع المجني عليه وقتله متعمدًا”.

وأضاف :” أن هناك واقعة قديمة، حيث عضّ هذا الكلب زوجة المجني عليه، وحدثت مشادة بين المتهم والمجني عليه، وتدخل عدد من الأشخاص لحل هذا الخلاف، وانتهت الأزمة في حينه.”

وتابع :” أنه في يوم الواقعة، عضّ هذا الكلب ابنة المجني عليه، عندها غضب وفك الكلب وسرحه، لكن المتهم عند عودته من الخارج طلب من المجني عليه أن يترك المنزل بسبب تسريحه للكلب، فرفض الضحية، ومن ثم أطلق المتهم عليه 3 أعيرة نارية أودت بحياته.”

ومن الجدير بالذكر أن النيابة قررت سرعة ضبط المتهم ونقل جثة القتيل إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة وإجراء الصفة التشريحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.