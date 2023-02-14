حذرت وزارة الصحة العراقية، من دواء مضاد لنزلات البرد والسعال تم تصنيعه في الهند، وذلك نظرا لاحتوائه على مادة سامّة.

وأصدرت الصحة العراقية منشورا تم توزيعه علي جميع الأقسام والشعب والمخازن المرتبطة بمكتب معاون المدير العام لشؤون الخزن والتوزيع في الوزارة، حيث قالت فيه أن الشراب يحتوي على مادة جلايكول الاثيلين السامّة.

وذكرت أنه أعلنت وزارة الصحة في اوزباكستان عن وفاة 18 طفلا في بلادهم بعد تناولهم شراب “Doc-imax” المضاد لنزلات البرد والسعال والذي تم تصنيعه في شركة Marion Biotech الهندية لإحتوائه علي مادة كيميائية سامة تدعي جلايكول الأثيلين.