أكد مدير إدارة البرامج البيئية في شركة البحر الأحمر الدولية المهندس طارق العباسي أنه بعد حديث شركات عالمية باستحالة نقل نخيل الدوم نجحت شركة البحر الأحمر وبأيد سعودية في نقلها والمحافظة عليها.

وقال العباسي :”قمنا بزيارة أماكن كثيرة للدوم وقدرنا نفهم المجموع الجدري لها حيث كانت الكتلة كبيرة، إذ قمنا بتصميم صندوق اسطواني وزنه ٧ طن ونبغى أن يحمل هذا الصندوق ٧٠ طن”.

وأضاف ” قمنا بمعالجات كثيرة قبل عملية النقل سيتم نشرها في ورق علمي مع جامعة الملك سعود. نقلنا ٣ نخلات كل نخلة بطريقة مختلفة وكل الطرق نجحت بفضل الله “.