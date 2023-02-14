أعلنت الفنانة المصرية فادية عكاشة اعتزالها الفن، لافتة إلى أنها لن تعود للوسط مرة أخرى لتقديم الأعمال التجارية.

وقالت الفنانة المصرية : حبيت أسيب رسالة جميلة، مقدرش أختم حياتي بأدوار تجارية، لأن ربنا أراد أني أسيب انطباع جيد عني عند الجمهور”.

وأضافت” اعتزلت حتى احتفظ بـ تاريخي الفني المشرف، ولن أقدم أدوار لا تناسبني، أنا خلاص أديت الرسالة كما يجب ومعتزلة الفن”.