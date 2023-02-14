ركزت صحيفة ماركا على عودة دوري الأبطال بمباريات ذهاب دور الـ16 باريس سان جيرمان – بايرن ميونخ وميلان – توتنهام وقالت:” اليوم يعود دوري أبطال أوروبا “.

وسلطت صحيفة سبورت الضوء على نجم وسط برشلونة وكتبت :” ساحر وقاتل ” وأيضًا على حوارها مع بالدي ظهير أيسر برشلونة، وقالت :” بالدي : أنا فقط أركز على الفوز بكل شيء “.

واهتمت الصحيفة بمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :” خطر على باريس سان جيرمان بعد بدايته الكارثية في 2023 “.

كما أنها اهتمت أيضًا بفوز ريال سوسيداد على إسبانيول 3-2 في الدوري الإسباني .

بينما ركزت صحيفة آس على مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان – بايرن ميونخ وميلان – توتنهام وكتبت :” أبطال في طريق كبير “، واهتمت بعودة إيدير ميليتاو للعب برفقة ريال مدريد وكتبت :” عودة ميليتاو “.

وركزت صحيفة موندو ديبورتيفو على تألق ثنائي قلب دفاع برشلونة وكتبت عن الأوروغوياني رونالد راوخو: “الصخرة ” و عن الدنماركي كريستينسن: “العبقري”.

كما اهتمت الصحيفة بمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :” ميسي ومبابي على خطوة من المشاركة في المباراة “.

وسلطت صحيفة ذا صن الضوء على فوز ليفربول 2-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: “جوردان بيكفورد ارتكب خطأ كوميديًّا ليهدي ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سنة 2023 “.

ومن جانب آخر ركزت صحيفة ليكيب على مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: “بالأهداف”.