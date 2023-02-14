أكد لاعب منتخب البرازيل سابقا، دينلسون، أن نتيجة مباراة فلامنغو والهلال لم تكن عادلة وكان من المفترض أن تكون (5-1) لصالح الزعيم.

وقال دينلسون، خلال تصريحات صحفية: “ما قدمه فلامنغو في المونديال كان مخيب لجماهيره و هذا بسبب إبعاد المدرب دوريفال جونيور و التعاقد مع بيريرا، نادي الهلال قدم بطولة كبيرة وقاتل للنهاية أمام ريال مدريد”.

‏وأضاف: “نتيجة 3-2 بين فلامنغو والهلال لم تكن عادلة، كان المفترض أن تكون 5-1 لصالح الهلال”، متابعًا: “الإعلاميون المقربون من الإدارة قاموا بشحن الجماهير على الحكم الروماني، ركلة الجزاء التي تسبب بها جيرسون كانت واضحة للجميع لقد دعس قدم لاعب الهلال والتحكيم لا يدخل في النوايا أن كان يقصد او لا يقصد”.