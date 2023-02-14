علق نضال ناصر بن كدسه، محامي مختص في الملكية الفكرية، على بيان نادي النصر الخاص بانتهاك العلامة التجارية الخاصة به وحقوق استخدام صور اللاعبين، موضحًا العقوبات المتوقعة على المنتهكين.

وقال المحامي نضال بن كدسه، عبر برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن معظم الأندية يسجلون علاماتهم التجارية، كما أن اتفاقات لاعب مثل كريستيانو رونالدو قبل نادي النصر مرتبطة بشخصه وليس بصوره كلاعب في النصر.

وأكد أنه إذا أثبت نادي النصر أنه تم انتهاك علامته التجارية، ستكون العقوبات المتوقعة هي مصادرة البضاعة واتلافها واتلاف المعدات التي استخدامها في الغش التجاري، غير الغرامات المنصوص عليها نظامًا.

وأضاف المحامي المختص في الملكية الفكرية: “مازال لدينا مشكلة في مسألة التعويض عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية”، متابعًا: “عقوبة تقليد “العلامة التجارية” تصل إلى غرامة مليون ريال، والسجن سنة”.

محامي مختص في الملكية الفكرية يعلّق على بيان نادي النصر الخاص بانتهاك العلامة التجارية الخاصة به وحقوق استخدام صور اللاعبين، ويوضح العقوبات المتوقعة على المنتهكين@nkadasa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vvmNulveO0 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 13, 2023