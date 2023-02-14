تعد سيارة رولز رويس كولينان واحدة من أفخم وأرقى سيارات الاس يو في التي تم إنتاجها، وعلى مدار السنوات الماضية خضعت السيارة الأولى من نوعها ضمن فئة الاس يو في رولز رويس كولينان والتي تتمتع بكامل الرفاهية والرقي في تصميمها ومواصفاتها؛ لعدة تعديلات.

رولز رويس كولينان للاوف رود والتخييم من دلتا 4×4

في مايو من العام الماضي كشفت شركة دلتا 4×4 الألمانية المتخصصة في تعديل وضبط السيارات للطرقات الوعرة، عن إصدارها الجديد من سيارة رولز رويس كولينان المعدلة لاستخدام في التضاريس الوعرة.

حيث تم إضافة ما لا يقل عن 10 مصابيح أمامية من طراز PIAA مجهزة 6 منها مثبتة على الشريط الأمامي و 4 مثبتة فوق الزجاج الأمامي، كما تم تركيب الخيمة على رف سقف كولينان والقادر أيضًا على حمل العديد من الأشياء ، وتم تزويد السيارة المُعدلة بجنوط عجلات مقاس 20 بوصة، وصممت دلتا 4×4 توسعات جديدة لقوس العجلات لاستيعاب العجلات الجديدة.

رولز رويس كولينان إصدار اليخت من كارلكس ديزاين

خلال عام 2022 حصلت السيارة الفارهة رولز رويس كولينان على إصدار اليخت من كارليكس ديزاين، وقد حظت السيارة المُعدلة على طلاء فضي جديد، مع لمسات فضية على الرفارف والمصدات والأبواب، وطلاء أسود لغطاء المحرك والسقف والشبك، بالإضافة إلى جنوط عجلات مقاس 22 بوصة عملاقة.

بالإضافة إلى داخلية السيارة المعاد تصميمها بالكامل، حيث جاءت مع مقاعد فضية ولمسات فضية أخرى على لوحة العدادات والأبواب والكونسول الأوسط، مع جلود برتقالية، وزخرفات خشبية فاخرة، كذلك تستمر رولز رويس كولينان بمحرك مكون من 12 اسطوانة، توين تيربو القياسي، بسعة 6.75 لتر، ينتج قوة قدرها 563 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ دوران 850 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

رولز رويس كولينان صاروخية من مانسوري

حصلت السيارة الفاخرة بشكل مبهر على طقم قطع كامل للجسم بواجهة أمامية جديدة، والعديد من القطع الجديدة والغريبة في الخارج تشبه الجرانيت أو الرخام، مزودة بجنوط عجلات مقاس 24 بوصة.

كما تضمنت حزمة مانسوري كولينان الخاصة ترقيات في منظومة المحرك توليد قوة تصل إلى 610 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 950 نيوتن متر.

رولز رويس كولينان رياضية من DMC

بحلول النصف الثاني من العام الماضي 2022 قدمت شركة DMC الألمانية للتعديل تحولًا مذهلًا لسيارة رولز رويس كولينان والتي جاءت تحت اسم (امبرو) والتي تعني الامبراطور، وقد جمع المتخصص الألماني في تعديل السيارات الفاخرة والفريدة من نوعها بين أجود المواد المستخدمة في صناعة السيارات والأداء الفائق للمحرك.

فضلًا عن التصميم والمظهر الملفت للأنظار، والتحسينات الفخمة التي تزيد من داخلية السيارة رقيًا وفخامة، حيث أعاد مصمموا السيارة المُعدلة من DMC تشكيل السيارة بمهارة فريدة وتم الاحتفاظ بالجزء الأمامي من السيارة مع غطاء محرك جديد خفيف الوزن مصنوع من ألياف الكربون أتاح للسيارة وجها أكثر ديناميكية.