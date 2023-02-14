أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الجراحة والسمنة عصام باتياه أن عدد الوفيات بسبب أمراض السمنة وصل إلى ما يقارب 20 ألف حالة سنوياً بالمملكة.
وقال باتياه :” المملكة تحتل المركز ال٢٩ كأكثر البلدان التي تعاني من البدانة عالمياً، زيادة الوزن تشكل ٦٨٪”.
وأضاف ” تضمنت خطة وزارة الصحة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ عدة استراتيجيات من أبرزها خفض معدلات السمنة وتعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة ضمن الدول العشرين الأكثر تقدما”.
فيديو | عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الجراحة والسمنة عصام باتياه:
عدد الوفيات بسبب أمراض السمنة وصل إلى ما يقارب 20 ألف حالة سنوياً بالمملكة #برنامج_اليوم pic.twitter.com/KB4IuK7YbM
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 14, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً