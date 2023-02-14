قنصلية المملكة في سيدني تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية

حذرت قنصلية المملكة في سيدني المواطنين المتواجدين في ولايتي “كوينزلاند” و”نيو ساوث ويلز” من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها هذه المناطق.

وقالت القنصلية عبر الحساب الرسمي على تويتر :” نظراً لسوء الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من ولاية نيو ساوث ويلز، تأمل القنصلية من كافة المواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من مكتب الأرصاد الجوية في الولاية.

وفي حالة الطوارئ يرجى الإتصال على الرقم ٠٤٧٣٩٩٩١١٩”

وأضافت في تغريدة أخرى” كما تنوه القنصلية كذلك إلى إعلان السلطات في ولاية كوينزلاند، وتأمل من كافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من مكتب الأرصاد الجوية في الولاية.

وفي حالة الطوارئ يرجى الإتصال على الرقم ٠٤٧٣٩٩٩١١٩”