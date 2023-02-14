كشفت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو: – موظف مبيعات .
وأفادت بأن أماكن العمل هي :
1- المنطقة الوسطى (الرياض، الخرج).
2- المنطقة الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة).
3- المنطقة الشرقية (القطيف، الخفجي، الخبر، الدمام، الأحساء).
4- المنطقة الجنوبية (نجران، خميس مشيط، جازان، الباحة، أبها).
5- المنطقة الشمالية (حائل).
وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.
3- خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
4- العمل ميداني ومكتبي.
5- توفر سيارة.
6- التفرغ التام.
7- تحمل ضغط العمل.
8- مهارات المبيعات والتسويق، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م، من خلال الموقع .
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