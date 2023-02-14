كشفت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو: – موظف مبيعات .

وأفادت بأن أماكن العمل هي :

1- المنطقة الوسطى (الرياض، الخرج).

2- المنطقة الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة).

3- المنطقة الشرقية (القطيف، الخفجي، الخبر، الدمام، الأحساء).

4- المنطقة الجنوبية (نجران، خميس مشيط، جازان، الباحة، أبها).

5- المنطقة الشمالية (حائل).

وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.

3- خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

4- العمل ميداني ومكتبي.

5- توفر سيارة.

6- التفرغ التام.

7- تحمل ضغط العمل.

8- مهارات المبيعات والتسويق، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م، من خلال الموقع .