نشب شجار جماعي بين لاعبي نادي كرة القدم الروسي “شنيك ياروسلافل” و “مينايا” الأوكراني، في فندق رويال سيجينيوس التركي أمس الاثنين .

ويُشار إلى أن النزاع بدأ عندما اقترب عدد من ممثلي نادي ميناي من رئيس النادي الروسي وطالبوه بغناء النشيد الأوكراني، وتمكن موظفو الفندق من حل النزاع قبل أن يتحول إلى اشتباك.

وأفادت مصادر إعلامية بأن عدد من لاعبي النادي الأوكراني قام بضرب لاعب كرة القدم من نادي شينيك في المصعد، لكن عندما وصل المصعد إلى الطابق الأرضي، قابلته مجموعة من لاعبي كرة القدم الروس، ليندلع شجار جماعي بين اللاعبين، الأمر الذي اضطر الفندق للاتصال بالشرطة وسيارة إسعاف.

وأشارت قناة يوتيوب الأوكرانية “بومباردييه”، إلى أن النادي الأوكراني طالب بعدم وضع الفريق في نفس الفندق مع الأندية الروسية، ولكن بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا.

وكانت هناك مشاكل مع الفنادق المتوفرة، نتيجة لذلك، انتقل فريق شينيك إلى نفس الفندق الذي يعيش فيه لاعبو مينايا.

والجدير بالذكر أنه لا يزال هناك مناوشات متفرقة بين اللاعبين وممثلي الفرق، وقال سيرغي كولاكوف، المدير العام للنادي الروسي إنهم سيحققون في ملابسات الواقعة.