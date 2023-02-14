في حدث غريب، قام أطباء بمساعدة امرأة هندية حامل لديها تاريخ من مضاعفات المخاض في ولادة طفل سليم عبر مكالمة واتساب

وقال الدكتور مير محمد شافي، المسئول الطبي في كرالبورا: “استقبلنا مريضة في حالة مخاض في مركز الرعاية الصحية الأولية (كيران) لديها تاريخ من الولادة المعقدة مع تسمم الحمل والولادة على فترات طويلة”.

منع تساقط الثلوج المستمر يومي الخميس والجمعة السلطات الهندية في كيران من ترتيب نقل جوي، مما أجبر الطاقم الطبي في مركز الرعاية الصحية الأولية للمنقطة على البحث عن طريقة بديلة للمساعدة في التوليد.

حيث وجه الدكتور بارفايز طبيب أمراض النساء في مستشفى منطقة كرالبورا الطبيب المختص وطاقمه في مركز الرعاية الصحية الأولية في كيران عبر مكالمة على WhatsApp طوال عملية ولادة الطفل، وتمت ولادة الطفل بخير وهو والأم بحالة جيدة ”