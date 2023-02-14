أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية أن كل يتيم وكل يتيمة في المملكة لهما والد اسمه “سلمان بن عبدالعزيز”.

وكان أمير الشرقية قد استضاف في “مجلس الاثنينية” المشاركين في مبادرة بناء القدرات وتبادل الخبرات بين جمعيات الأيتام بالمملكة، التي تنظمها “جمعية بناء لرعاية الأيتام”.

وأكد سموه على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله كان وسيظل راعي الأيتام واليتيمات وكافلهم وكذلك الأرامل، مضيفا: “فالحمد لله الذي جعل ولي أمرنا أبًا للجميع دون استثناء ويسانده ولي عهده -حفظه الله- في هذا الدور المبارك”.