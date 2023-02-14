قالت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن ارتفاع النفط ليس السبب الوحيد في انتعاش اقتصاد دول الخليج.

وأضافت أن البعض لديه معتقد خاطئ بأن ارتفاعأسعار الغاز والنفط هو السبب الوحيد الذي يجعل دول الخليج تتمتع باقتصاد جيد إلا أن هذا غير صحيح.

ولفتت إلى أن أداء اقتصاد دول الخليج الجيد يرجع إلى كونها تفتح مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخلق فرص عمل من خلال المنافسة، كما عملت حكومات هذه الدولة على كيفية جمع الأموال وكيفية إنفاقها.