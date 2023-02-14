طالب الإعلامي الكويتي أحمد الشمري، من السعوديين الغاضبين من مواطنه عبدالعزيز العطية محاسبة لاعب النصر أندرسون تاليسكا.

ومن خلال مداخلة صوتية وتغريدة عبر “توتير” قال الشمري‏:”تاليسكا‬ تدخل في أمور المنتخب وشكك بتشكيلة‏ المنتخب السعودي الوطني و‫الاتحاد بكبره، ‏بداعي إثارة الرأي العام ومع ذلك ولا أحد فيهم تكلم بحرف من رئيس الاتحاد لجميع الأعضاء”، مضيفا:‏” من آمن العقوبة أساء الأدب ” .

وأشار إلى أنه لا يوجه اللوم على عبدالعزيز العطية ولكن على من يدعمه من داخل المملكة وكذلك على من وجه له دعوة لحضور مناسبة رسمية، قبل أن يتحرك المسؤولون ويوقفون قدومة للمملكة -على حد قوله-.

يذكر أن العطية أساء إلى نادي الهلال خلال مشاركتة في نهائيات كأس العالم للأندية، ومن جانبها قامت إدارة نادي الهلال بتقديم شكوى رسمية إلى الجهات القضائية الكويتية.