أعلنت غينيا الاستوائية عن تفشي فايروس ماربورغ بها بعد وفاة ما لا يقل عن 9 أشخاص في إقليم كي نتيم.

وتحقق منظمة الصحة العالمية في تفشي الفيروس مشيرةً إلى أنه تم نشر فرق متقدمة في المناطق المتضررة لتتبع المخالطين والعزل وتقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وأضافت أنه تم حتى الآن تسجيل 9 وفيات و16 حالة مشتبه بها ظهرت عليها أعراض تشمل: ارتفاع درجة الحرارة، الإعياء، القيء المدمم، الإسهال.

وأوضحت أن الفايروس الذي يعتبر من الفايروسات شديدة الخطورة ، ينتقل عبر أنواع خفافيش الفاكهة أو يمكن أن ينتقل بين الأفراد عبر سوائل الجسم من خلال الجنس غير الآمن والجلد المتشقق.