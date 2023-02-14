وجه وزير التعليم، يوسف البنيان، الجهات التعليمية بمراعاة إبداع حقوق الملكية الفكرية محلياً لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية قبل إيداعها دوليا.

وأوضح الوزير، في تعميم للجهات التعليمية، المقصود بحقوق الفكرية وهي براءات الاختراع، أو علامة تجارية، أو نماذج صناعية.

يذكر أن مجلس الوزراء وجه الجهات الحكومية بمراعاة إبداع حقوق الملكية الفكرية، لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية قبل إبداعها دوليا، وأن تحث الجهات الحكومية المعنية القطاع الخاص على ذلك والتنسيق مع الهيئة في هذا الخصوص.