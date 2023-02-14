أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، اليوم الثلاثاء، أن تستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية 2023.

وفيما يخص الهلال وصيف العالم، وتأهله للبطولة فإنه بتحقيق دوري أبطال آسيا الحالية سيتأهل مباشرة دون النظر لبطل الدوري السعودي، أو حال تحقيق الدوري السعودي “في حال لم يحقق نادي سعودي دوري أبطال آسيا الحالية”.

ومن المقرر أن تقام البطولة في المملكة العربية السعودية‬ خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2023، على أن تستضيف العاصمة الرياض مباريات البطولة.

يذكر أن الفيفا وضع مجموعة من الشروط التي يتوجب توافرها، كي تحصل المملكة العربية السعودية على استضافة كأس العالم للأندية، وتتمثل الشروط المطلوبة من الفيفا في دفع مبلغ 25 مليون دولاراً كرسوم، بالإضافة إلى تكاليف الضيافة للفرق والمجموعات الإدارية والقانونية التابعة للفيفا والضيوف.