أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، مذكرة إلقاء قبض بحق الإعلامية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي همسة ماجد، بتهمة “الفعل الفاضح”.

وتعتبر همسة ماجد، فنانة وإعلامية من مواليد 1987 في بغداد، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد.

وأثارت الإعلامية العراقية الجدل مرارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتلقى انتقادات واسعة.

يذكر أن وزارة الداخلية العراقية أطلقت تحت مسمى “بلّغ”، منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء.