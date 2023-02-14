كشف الإعلامي البرازيلي فيني كازاغراندي عن تطورات جديدة بانتظار الهلال، حول المدير الفني القادم، ومصير اللاعب البرازيلي ميشايل ديلغادو.

وأوضح الإعلامي أن بالميراس وغريميو البرازيليين يريدان التعاقد مع اللاعب ميشايل الذي قدم مباراة رائعة أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، والهلال لا يريد فتح المفاوضات على الإطلاق، لأنه لا يزال عليه حظر انتقالات من فيفا، أو لأنه لا يمكنه عمل أي تعاقدات في الفترة الحالية، وفي منتصف العام الحالي، سيعمل الهلال غربلة شاملة في النادي، وسيكون أيضًا قد انتهى من عقوبة الحظر” -على حد قوله-.

وأضاف “مدرب غريميو ريناتو غاوشو، قال إنه يريد التعاقد مع ميشايل، ولكن هناك اتفاق شفهي بين اللاعب وماركوس براز، نائب رئيس نادي فلامنجو، وقد يبدأ الهلال في الاطلاع على عروض اللاعب في الصيف المقبل، وسيتواصل ميشايل مع ماركوس براز، ويخبره بأن لهم الأولوية في التعاقد معه”.

وتابع كازاغراندي “أمامنا 3 شهور انتظار، والهلال استثمر مبلغ 8.2 مليون دولار لأخذ اللاعب من فلامنجو، ويريد البيع بنفس القيمة أو أكثر، وعلى النادي الذي يريد اللاعب أن يفكر في قيمته المالية، ولكن فلامنجو لديه الأولوية بعد الاتفاق الشفهي بين اللاعب ونائب رئيس النادي”.