يدخل مدرب نادي النصر رودي جارسيا في تحدِ كبير في ظل احتمالية غياب 4 لاعبين من محترفينه الأجانب حتى نهاية الموسم في الوقت الذي كان ينتظر أن الفريق يدخل مرحلة الحسم.

ويأتي ذلك بعد إصابة الحارس الكولومبي أوسبينا إصابة بلغية تبعده حتى نهاية الموسم في حين لم يستطع بديله روسي إقناع إنصار النادي العاصمي .

ومما يزيد الأمر سوء، إصابة المدافع ألفارو، والتي أبعدته عن اللقاءات الماضية ولم يتضح حتى الآن عن مدى استطاعته إكمال الموسم من عدمه، في وقت يحتاجه الفريق .

وآخر اللاعبين الذين يخشى أن يفقدهم النصر، هو هداف الدوري أندرسون تاليسكا وذلك على إثر الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال ضد اللاعب والتي توقع بعض القانونيون أن يصدر فيها قرار إنضباطي، حيث أكد المحامي خالد المحمادي أن قضية تاليسكا لا تخضع للمادة 42 الخاصة بالتقادم، هو استدعاء لجنة الانضباط للاعب للاستماع لأقواله مرجحًا بإيقاف البرازيلي أندرسون تاليسكا 4 أشهر وغرامة 300 ألف.

وبات جارسيا مطالبًا بايجاد حلول تبقي حظوظ النصر قائمة لتحقيق لقب الدوري في ظل نقص الفريق من بعض أعمدته الرئيسية.