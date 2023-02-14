ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات مناطق في رومانيا، اليوم الثلاثاء، بحسب المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، وشعر به سكان دول مجاورة مثل بلغاريا وصربيا.

وتحدثت تقارير محلية، وأنباء نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أضرار طفيفة لحقت بمبانٍ وسيارات في رومانيا، وأظهرت بعض الأهالي وهم يسارعون للخروج من أبنية، ولم تسجل تقارير إصابات أو خسائر كبيرة.

ووقع الزلزال الساعة 3,16 بعد الظهر (13,16 ت غ) على عمق 10 كيلومترات في مقاطعة غورج جنوب شرق رومانيا، على ما ذكره المركز الأمريكي على موقعه الإلكتروني.