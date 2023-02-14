روى الإعلامي فيصل العبد الكريم، قصة عامل تركي كان مقيما بالرياض، حصل على إجازة للسفر إلى بلاده، وبعد ذلك حدث الزلزالز

وقال العبد الكريم، خلال برنامج “يا هلا”، إن العامل التركي حصل على إجازة وسافر إلى بلاده ليحتفل بمولوده الجديد منذ شهر تقريبًا.

وأوضح أن العامل التركي توفى هو وباقي أفراد عائلته، بسبب الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.