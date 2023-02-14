روى الإعلامي فيصل العبد الكريم، قصة عامل تركي كان مقيما بالرياض، حصل على إجازة للسفر إلى بلاده، وبعد ذلك حدث الزلزالز
وقال العبد الكريم، خلال برنامج “يا هلا”، إن العامل التركي حصل على إجازة وسافر إلى بلاده ليحتفل بمولوده الجديد منذ شهر تقريبًا.
وأوضح أن العامل التركي توفى هو وباقي أفراد عائلته، بسبب الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.
الإعلامي فيصل العبدالكريم يروي قصة عامل تركي مقيم بالرياض حصل على إجازة ليحتفل بمولوده الجديد فراح وعائلته ضحايا الزلزال@f_alabdulkarim#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/k2sF3HNPAz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 14, 2023
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