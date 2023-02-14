أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزادًا علنيًا لبيع البضائع والسيارات المتروكة في جمرك الحديثة، يوم (الأحد) الموافق 26 فبراير الجاري.

وأوضحت الهيئة أن المزاد يشترط للمشاركة فيه، دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، كما تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين لرخصة العمل في هذا المجال فقط، بالإضافة إلى التسجيل المسبق لدى الجمرك.

وتضمنت الشروط إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد، و10 أيام للبضائع برسم الصادر، فضلًا عن دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.