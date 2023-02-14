استعرض الأمن العام أبرز الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مختلف مناطق المملكة.

وتم القبض على مواطن بحوزته 272 كيلو جراما من القات المخدر بجازان، ومواطن قام بنقل في مركبته مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في القصيم.

وفي الرياض تم القبض على 3 مواطنين قاموا بارتكاب حادثة جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسلب 2.9 مليون ريال تعود لمؤسسة تجارية.

وتم القبض على مواطن بحوزته 25 كيلو جراما من الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته بعسير.

كما تم القبض على مواطن صدم مركبة عمدا وهرب من الموقع وآخر وثق ونشر الفيديو مخالفا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بجدة.