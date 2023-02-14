قال الخبير العقاري ماجد الحارثي، إن العاصمة الرياض مقبلة على خير في القطاع العقاري.

وأضاف الحارثي: “بناء على القوة الاقتصادية الموجودة، الرياض مدينة ضخمة وتستوعب الـ 20 و 30 مليون بدون مبالغة والأحياء في وسط الرياض سيتم إعادة إحياؤها”.

وفي سياق منفصل وجه الحارثي نصائح بخصوص شراء عقار في الوقت الحالي ، قائلا: “إذا حصلك الفرصة المناسبة اللي تناسب قدرتك الشرائية توكل على الله”.

وأشار إلى وجود فئتين من المستهلكين، قائلا: “فئة اللي تشتري كاش، ولا يعنيه أوضاع السوق في حال وجد المنتج الذي يبحث عنه”.

وتابع: “والفئة الأخرى التي تقترض، وننصحها بالتفاوض في السعر وعدم الاستسلام للسعر الذي يضعه البائع، ولا بد من تقييم العقار قبل شراءه ولا بد أن يكون عليه إتمام بناء”.

 