قال الخبير العقاري ماجد الحارثي، إن العاصمة الرياض مقبلة على خير في القطاع العقاري.

وأضاف الحارثي: “بناء على القوة الاقتصادية الموجودة، الرياض مدينة ضخمة وتستوعب الـ 20 و 30 مليون بدون مبالغة والأحياء في وسط الرياض سيتم إعادة إحياؤها”.

وفي سياق منفصل وجه الحارثي نصائح بخصوص شراء عقار في الوقت الحالي ، قائلا: “إذا حصلك الفرصة المناسبة اللي تناسب قدرتك الشرائية توكل على الله”.

وأشار إلى وجود فئتين من المستهلكين، قائلا: “فئة اللي تشتري كاش، ولا يعنيه أوضاع السوق في حال وجد المنتج الذي يبحث عنه”.

وتابع: “والفئة الأخرى التي تقترض، وننصحها بالتفاوض في السعر وعدم الاستسلام للسعر الذي يضعه البائع، ولا بد من تقييم العقار قبل شراءه ولا بد أن يكون عليه إتمام بناء”.

الخبير العقاري ماجد الحارثي: الرياض مقبلة على خير في القطاع العقاري#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8p3QgRf3ZE — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 14, 2023