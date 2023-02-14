وقف لاعبو باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، دقيقة صمت حداد على ضحايا زلزال تركيا المدمر، قبل بدء المباراة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب “حديقة الأمراء” فى العاصمة الفرنسية، فى ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، في مواجهة مكررة من نهائي نسخة 2020.