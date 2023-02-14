وقف لاعبو باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، دقيقة صمت حداد على ضحايا زلزال تركيا المدمر، قبل بدء المباراة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي الفريقان على ملعب “حديقة الأمراء” فى العاصمة الفرنسية، فى ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، في مواجهة مكررة من نهائي نسخة 2020.
دقيقة صمت قبل انطلاق مباراة #باريس_سان_جيرمان و #بايرن_ميونخ حدادًا على ضحايا زلزال تركيا وسوريا 🙏#الميدان | #دوري_الابطال#باريس_سان_جيرمان#بايرن_ميونخpic.twitter.com/AXoNwdxbWJ https://t.co/FICorOEDJ4
— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) February 14, 2023
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