نجحت سيدة بريطانية في فقدان أكثر من 100 كيلوغرام من وزنها، بتخليها عن الوجبات الضارة والتزامها بنظام غذائي صارم.

وعانت سيمون روبرتسون 32 سنة من براندون وست سوفولك في بريطانيا، من السمنة المفرطة بعد حملها مرتين، حتى وصل وزنها إلى أكثر من 177 كيلوغراماً، مما جعلها تجد صعوبة في الحركة.

وقررت السيدة البريطانية تغيير أسلوب حياتها، خصوصا بعدما أخبرها الأطباء أنها قد تفارق الحياة بسبب وزنها الزائد الذي أثر بشكل كبير على كبدها.

وفي غضون 18 شهرا فقط، تمكنت سيمون من إنقاص وزنها بشكل مدهش، عن طريق الاستغناء عن الكربوهيدرات والأطعمة المصنعة واستبدالها باللحوم الخالية من الدهون والكثير من الخضروات الطازجة.