أشاد البرتغالي لياندرو جارديم مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي، بنادي الهلال وضرب به أروع الأمثال على من يريد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

ويواجه شباب الأهلي الإماراتي، الهلال في ثمن نهائي المسابقة، الإثنين المقبل.

وقال جارديم :”يحتاج الفوز بالبطولات القارية، تحضيرات سنوات طويلة”، مشيرا: مر الهلال بهذا الأمر، قبل أن يفوز باللقب الآسيوي مرتين خلال 3 سنوات، إذ كان يتحضر لذلك طوال 6 أو 7 سنوات”.

وتابع:” لم يكن غريبًا أن يكون 70 في المئة من لاعبي المنتخب السعودي في المونديال، هلاليين”.