قامت شيفروليه بإطلاق سيارة أفيو الجديدة كليًا، كأول جيل من طراز صغير الحجم تم تطويره وإنتاجه بالكامل في الصين، وتعتبر شيفروليه أفيو 2024 نتاج مشروع مشتركًا بين SAIC-GM-Wuling .

تحتوي مصابيح الهالوجين الأمامية على مصابيح LED للقيادة أثناء النهار، مدمجة مع الشبكة المليئة بالكروم، في حين أن المصد يحتوي على مآخذ متصلة وموزع كروم، وتتميز الهاتشباك بخط نافذة مرتفع باتجاه الخلف.

وتتميز السيارة بتصميم بسيط للوحة العدادات، والتي تدمج شاشة لمس مركزية مقاس 8 بوصات ومجموعة أدوات تمثيلية، ويتوافق نظام المعلومات والترفيه مع Apple CarPlay و Android Auto ، بينما تشتمل المعدات أيضًا على تكييف هواء أوتوماتيكي ونظام صوتي بأربعة مكبرات صوت وكاميرا خلفية ومستشعرات وقوف السيارات الخلفية.

وتستمد السيارة قوتها من محرك بسعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 98 حصان (73 كيلوواط / 99 حصان) وعزم دوران 105 رطل قدم (143 نيوتن متر).

ومن الجدير بالذكر أن إنتاج شيفروليه أفيو 2024 سيتم بواسطة SAIC-GM-Wuling في الصين.