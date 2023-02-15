كشف بنك البلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بفروعه في جدة و الرياض، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مدير العلاقات (جدة).
– درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة وإدارة الأعمال.
– خبرة سابقة لا تقل عن 4 سنوات.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
2- مدير مكتب إدارة المشاريع (الرياض).
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– خبرة سابقة لا تقل عن 6 سنوات.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع LinkedIn:
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