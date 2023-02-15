كشف بنك البلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بفروعه في جدة و الرياض، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير العلاقات (جدة).

– درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة وإدارة الأعمال.

– خبرة سابقة لا تقل عن 4 سنوات.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

2- مدير مكتب إدارة المشاريع (الرياض).

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– خبرة سابقة لا تقل عن 6 سنوات.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع LinkedIn:

1- مدير العلاقات.

2- مدير مكتب إدارة المشاريع.