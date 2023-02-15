يعتبر القلب من أكثر أعضاء الجسم أهمية لدوره في مد الشرايين والأوردة بالدم بعملية منتظمة ودقيقة، لذا يُنصح بمتابعة كل ما يتعلق بصحته لتجنّب إصابته بالأمراض في وقت مبكر.

وينخفض معدل نبض القلب كلما كان الشخص أكثر لياقة، ولكنه يتراوح عند الأصحاء من البالغين بين 60- 100 نبضة في الدقيقة الواحدة، فيما يمكن القياس الذاتي للنبض، وذلك بوضع أول إصبعين على الجزء الداخلي من المعصم أو داخل الكوع أو جانب الرقبة أو أعلى القدم، وحساب عدد النبضات في 15 ثانية، وضرب الناتج في 4.

ويمكن خفض النبض من خلال الاسترخاء والجلوس قليلاً، أو تناول كوب من الماء، أو أخذ نفس عميق عدة مرات، بينما يكون المعدل أقل من 60 نبضة في الدقيقة بسبب عدوى أو قصور الغدة الدرقية، أو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، أو مشكلة في كيفية تطور القلب قبل الولادة.

ويرتفع عن 100 نبضة في الدقيقة في أغلب الأحيان عند الأطفال والنساء، كما يتسبب الإجهاد أو التدخين أو شرب القهوة في ارتفاعه عند البالغين، فيما تؤثر الظروف الخارجية مثل الطقس الحار أو الرطوبة على معدل نبضات القلب؛ حيث يزداد سرعة بسبب ضخ القلب المزيد من الدم.